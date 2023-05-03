В Харькове задержан прокурор, требовавший с потерпевших деньги за "правильное" расследование преступлений

В Харькове был задержан прокурор, который предложил своему знакомому за вознаграждение в 35 тыс долларов США зарегистрировать уголовное производство и способствовать быстрому проведению досудебного расследования.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мер задержан прокурор одной из окружных прокуратур Харькова. Он наладил схему получения взяток за "активизацию" расследования уголовных преступлений.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что должностное лицо требовало 35 тыс. долл. от потерпевшего по делу о мошеннических действиях с коммерческой недвижимостью. За эту сумму прокурор обещал мужчине дать "толчок" в расследовании соответствующего производства, а также наложить арест на имущество и провести ряд экспертиз", - отметили в СБУ.

К противоправной деятельности должностное лицо привлекло свою знакомую как посредницу для передачи неправомерной выгоды.

Сотрудники СБУ и ДБР задержали прокурора и посредницу в Харькове "на горячем" во время передачи всей суммы взятки.

"Пока им сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что в настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили на взяточничестве старшего государственного инспектора таможенного поста "Белгород-Днестровский" Одесской таможни.