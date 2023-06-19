Одеських чиновників Держпродспоживслужби піймали на вимаганні хабарів з експортерів зерна (ФОТО)

Служба безпеки України та Головне управління поліції в Києві викрили чиновників, які обклали "даниною" представників вітчизняних компаній, які займаються експортом українського зерна через порти Одеської області.

Зокрема, у повідомленні СБУ йдеться про посадовців Головного управління Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

За даними спецслужби, щомісячні "прибутки" організаторів схеми сягали 1 мільйона доларів. За хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару, необхідних для продажу зернових до зарубіжних країн.

Зазначається, що до незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників афілійованих приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів. Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати суми готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів. У результаті комплексних заходів затримано колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії, а також трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за частиною 5 статті 27, частиною 3 статті 368 (пособництво в отриманні хабаря у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди) та частиною 3 статті 368-3 Кримінального кодексу (підкуп службової особи приватної юрособи).

Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень кожному. Ще двом призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

В свою чергу, як повідомляють в ГУНП в Києві, що веде розслідування, та Київській міській прокуратурі, йдеться, зокрема, й про працівників центрального апарату Держпродспоживслужби.

Вказано, що чиновники під час складання висновку лабораторних досліджень зернових культур умисно вказували наявність в продукції карантинних організмів, чим і схиляли підприємців до надання хабарів в сумі 0,4 долара за кожну тонну зерна.

Для приховування посадовці залучали представників фумігаційних та експедиторських компаній, які виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди. Кошти перераховувалися під виглядом оплати за неіснуючі послуги з контролю за фумігацією на банківські рахунки компанії-нерезидента або отримувалися посередниками готівкою.

Зафіксовано дев'ять епізодів передачі посадовцям хабарів на загальну суму понад 45 тисяч доларів. При цьому одного з шести затриманих називають начальником відділу ДУ "Центральна фітосанітарна лабораторія".

Поліція та СБУ провели більше 60 обшуків за місцями мешкання та роботи правопорушників на території Одеської, Київської, Львівської, Дніпропетровської областей та Києва. Вилучено чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність фігурантів.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

В прокуратурі при цьому зазначають, що чиновникам інкриміновано, окрім частини 3 статті 368, також частину 2 статті 364 КК (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Натомість в поліції заявляють, що усім учасникам злочинної схеми повідомлено про підозри за частиною 3 статті 368, частиною 3 статті 369-2 (отримання хабаря за вплив на прийняття рішення чиновником, поєднане з вимаганням) та частиною 4 статті 368-3 (підкуп службової особи приватної юрособи, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб або поєднаний з вимаганням).