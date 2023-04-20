ДБР викрило канал "мокрої" втечі ухилянтів до Молдови: їм допомагав співробітник Держпродспоживслужби

Працівники Державного бюро розслідувань викрили канал незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку, який організував мешканець Харківської області.

Як зазначають в ДБР, чоловік ще минулого року втік від мобілізації, нелегально виїхавши за кордон, і після втечі вирішивши заробляти гроші на таких самих ухилянтах, як і він сам.

"Для того, аби "бізнес-план" спрацював, він долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні", - йдеться в повідомленні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску "в південно-західних областях України". Після того, як "клієнтів" доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили "одну з місцевих річок", для чого їм видавали гідрокостюми.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР

На молдавському боці їх зустрічав організатор. Вартість послуги складала 5 тисяч доларів. ДБР при цьому публікує, ілюструючи новину, зокрема, фото пункту пропуску "Сокиряни" на межі Дністровського району Чернівецької області та Окницького району Молдови.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (частина 2 статті 332 Кримінального кодексу). Двоє з них перебувають під вартою.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, заочно повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через кордон і керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів (частина 3 статті 332 КК).