ГБР разоблачило канал "мокрого" бегства уклонистов в Молдову: им помогал сотрудник Госпродпотребслужбы

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили канал незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, организованного жителем Харьковской области.

Как отмечают в ГБР, мужчина еще в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально выехав за границу, после побега решив зарабатывать деньги на таких же уклонистах, как и он сам.

"Для того чтобы "бизнес-план" сработал, он присоединил к схеме трех своих знакомых, которые остались в Украине. Один из них — сотрудник Госпродпотребслужбы, остальные двое - гражданские", - говорится в сообщении.

Маршрут, который разработали дельцы, пролегал вне пунктов таможенного пропуска "в юго-западных областях Украины". После того, как "клиентов" доставляли в точку пересечения границы с Молдовой, они вброд переходили "одну из местных рек", для чего им выдавали гидрокостюмы.

Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР Фото: ГБР

На молдавской стороне их встречал организатор. Стоимость услуги составляла 5 тысяч долларов. ГБР при этом публикует, иллюстрируя новость, среди прочего, фото пункта пропуска "Сокиряны" на границе Днестровского района Черновицкой области и Окницкого района Молдовы.

Трем фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам (часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса). Двое из них находятся под стражей.

Организатору же схемы, который скрывается за границей, заочно сообщено о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через границу и руководство такими действиями, совершенные по предварительному сговору группой лиц и по корыстным мотивам (часть 3 статьи 332 УК).