ГБР задержало руководителей Госпродпотребслужбы Харьковской области: облагали "данью" предпринимателей

Правоохранители задержали руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области, которое длительное время требовавало взятки с местных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным следствия, руководитель Госпродпотребслужбы в регионе и начальник одного из районных управлений ведомства создали организованную преступную группу, в которую также привлекли работника службы и гражданское лицо. Каждый из них играл свою роль: от общего руководства действиями группы до поиска потенциальной жертвы и обложения ее "данью".

Деньги фигуранты требовали у предпринимателей, запугивая их искусственными проверками и разными санкциями и штрафами.

Правоохранители задокументировали, как чиновники поставили условие на одном из предприятий по производству мясной продукции. От предпринимателя требовали 30 тысяч ежемесячной платы, а в случае отказа обещали немалые проблемы, вплоть до остановки деятельности.

Все четыре члена организованной преступной группы были задержаны после получения очередной "месячной платы".

Задержание руководства руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области. Фото: ДБР Задержание руководства руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области. Фото: ДБР Задержание руководства руководство Госпродпотребслужбы Харьковской области. Фото: ДБР

В служебных помещениях и местах проживания фигурантов было изъято более 100 тыс. долларов США и 5 тыс. евро.

Фигурантам объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу от 800 тыс. грн до 1 млн гривен. Статья, которую им инкриминируют, предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.