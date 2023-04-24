Зеленский подписал закон о масштабной реформе рыбной отрасли

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон об усовершенствовании государственного регулирования в области рыбного хозяйства, сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов и сфере аквакультуры.

Соответствующий законопроект №7616, напомним, Верховная Рада приняла в целом 21 марта. Как отмечается на странице документа на сайте парламента, 24 апреля проведена уже рассылка подписанного акта. При этом он пока еще не вступил в силу: это должно произойти со дня, следующего после дня официального опубликования.

Как подчеркивают в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства, этот закон является основанием для самых масштабных изменений в рыбном хозяйстве за время независимой Украины.

"Этот евроинтеграционный документ направлен на создание благоприятных условий ведения рыбного бизнеса в Украине и чрезвычайно важен для системного реформирования рыбного хозяйства. Он позволит коренным образом изменить ситуацию в отрасли и станет толчком для ее развития", - отметил исполняющий обязанности главы агентства Игорь Клименок.

Он указал, что законопроект разрабатывался для максимального учета пожеланий всех игроков рынка, а также гармонизации законодательства Украины с нормативной базой стран ЕС, выразив благодарность всем присоединившимся к разработке этого документа и уверенность, что отрасль почувствует первые положительные изменения от его реализации уже в этом году.

При этом, по словам чиновника, в ведомстве сейчас работают над разработкой целого пакета законодательных реформ, которые позволят "улучшить положение украинского рыбного хозяйства уже сегодня".

Напомним, что принятый закон призван ввести инновационные методы государственного управления и современные механизмы цифровизации отрасли рыбного хозяйства, в частности путем создания Единой государственной электронной системы управления отраслью и введения механизма декларирования права на рыболовство в электронной форме.

Также он предусматривает создание предпосылок для отслеживания происхождения водных биоресурсов; обеспечение всех рыболовных судов средствами дистанционного контроля и унификацию всех видов специспользования водных биоресурсов для научных целей.

Кроме того, документ устанавливает законодательные требования к рыбоприемным пунктам, как весомому рычагу для учета выловленных водных биоресурсов и продукции из них, и регулирует арендные правоотношения, упрощая процедуры предоставления в аренду гидротехнических сооружений для осуществления аквакультуры.

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