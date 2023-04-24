Зеленський підписав закон про масштабну реформу рибної галузі

Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав закон про удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури.

Відповідний законопроект №7616, нагадаємо, Верховна Рада прийняла в цілому 21 березня. Як зазначається на сторінці документу на сайті парламенту, 24 квітня відбулося вже розсилання підписаного акту. Втім, наразі він ще не набув чинності: це має статися з дня, наступного після дня офіційного опублікування.

Як підкреслюють в Державному агентстві меліорації та рибного господарства, цей закон започатковує наймасштабніші зміни у рибному господарстві за часів незалежної України.

"Цей євроінтеграційний документ спрямований на створення сприятливих умов ведення рибного бізнесу в Україні і є надзвичайно важливим для системного реформування рибного господарства. Він дасть змогу докорінно змінити ситуацію в галузі та стане поштовхом для її розвитку", - зазначив виконуючий обов'язки голови агентства Ігор Клименок.

Він вказав, що законопроект розроблявся для максимального врахування побажань всіх гравців ринку, а також гармонізації законодавства України із нормативною базою країн ЄС, висловивши вдячність всім, хто долучився до напрацювання цього документу, та впевненість, що галузь відчує перші позитивні зміни від його реалізації вже цьогоріч.

При цьому, за словами чиновника, у відомстві наразі працюють над розробкою цілого пакету законодавчих реформ, що дозволять "покращити становище українського рибного господарства вже сьогодні".

Нагадаємо, що прийнятий закон покликаний запровадити інноваційні методи державного управління та сучасні механізми цифровізації галузі рибного господарства, зокрема, шляхом створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю та запровадження самого механізму декларування права на рибальство в електронній формі.

Також він передбачає створення передумов для простежуваності походження водних біоресурсів; забезпечення всіх риболовних суден засобами дистанційного контролю; уніфікацію всіх видів спецвикористання водних біоресурсів для наукових цілей.

Крім того, документ встановлює законодавчі вимоги до рибоприймальних пунктів, як вагомого важелю для обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них, та врегульовує орендні правовідносини та спрощую процедури надання в оренду гідротехнічних споруд для здійснення аквакультури.

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