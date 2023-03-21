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Рада запустила реформу рибної галузі: що зміниться
Верховна Рада України під час засідання 21 березня прийняла законопроєкт №7616 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури". Цим документом парламент запустив реформу рибної галузі, повідомила пресслужба Мінагрополітики.
Передбачається, що прийнятий законопроєкт:
- дасть змогу повноцінно запрацювати електронним аукціонам на право промислового вилову риби, які до цього проводилися як урядовий експеримент;
- спростить доступ до ринку та зменшує адміністративне навантаження. Зокрема, оформлення та видача дозвільних документів відбуватиметься в електронній формі;
- створює Єдину державну електронну систему управління рибною галуззю "Є-риба".
Прийнята редакція документу передбачає також встановлення санітарних вимог до рибоприймальних пунктів, посилення контролю за виловом риби.
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Нагадаємо, протягом 2022 року підприємствами рибної галузі України було добуто лише 33,8 тисячі тонн водних біоресурсів, що становить 46% відповідного показника 2021 року.
Водночас в Україні періодично діє заборона на вилов деякої риби, зокрема, камбали.