Вилов риби в Україні в 2022 році радикально впав через війну: які показники в кожному сегменті

Протягом 2022 року підприємствами рибної галузі України було добуто лише 33,8 тисячі тонн водних біоресурсів, що становить 46% відповідного показника 2021 року. Про це повідомляють в Держагентстві меліорації та водного господарства.

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Як зазначають в профільному відомстві, вагомим формуючим фактором промислового рибальства у минулому році стала часткова або повна заборона навігації на значних за площею рибогосподарських водних об’єктах України.

При цьому промисел в Азовському та Чорному морях був фактично заблокований, за виключенням певних ділянок у межах Миколаївської та Херсонської областей.

У результаті цього промисловими рибалками у рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному шельфі України у 2022 році добуто всього 10,1 тисячі тонн водних біоресурсів, що втричі менше за показник попереднього року.

Зокрема, у внутрішніх водоймах було виловлено 9,95 тисячі тонн біоресурсів (падіння на 44%). У Чорному ж морі виловили всього 76 тонн (0,9% від показника 2021 року), а в Азовському, яке нині повністю контролюється Росією, до окупації встигли виловити лиш 24 тонни (0,5% від минулорічного об'єму).

В свою чергу промисел за межами юрисдикції України у зоні дії Конвенції по збереженню морських живих ресурсів Антарктики був передчасно зупинений у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, що ускладнило процес заміни екіпажу судна, який здійснював вилов антарктичного криля.

Таким чином, загальний обсяг добутих водних біоресурсів суднами під державним прапором за межами юрисдикції України склав 9659 тонн, що на 58,3% менше показника 2021 року.

В умовах аквакультури у 2022 році було виловлено 10,6 тисяч тонн товарної продукції. Основну частину вилову склав короп і рослиноїдні риби.

При цьому в більшості областей, де відбувалися бойові дії, рибницькі господарства зазнали значних майнових збитків через пошкодження ставів, гідротехнічних та інших споруд чи пристроїв, будівель, виробничого обладнання та іншого майна, а також загибелі риби. Замінування ж окремих територій унеможливило доступ до виробничих потужностей господарств та проведення технологічних операцій.

Крім того, спеціальними товарними рибними господарствами, що поєднують елементи аквакультури і промислового вилову, в 2022 році добуто 3,4 тисячі тонн водних біоресурсів, що на 52% менше минулорічного показника. Всього у 2022 році в режимі СТРГ вилов проводили 95 таких господарств.

Джерело фото: ua.depositphotos.com