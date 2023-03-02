Вылов рыбы в Украине в 2022 году радикально упал из-за войны: какие показатели в каждом сегменте

В 2022 году предприятиями рыбной отрасли Украины было добыто лишь 33,8 тысячи тонн водных биоресурсов, что составляет 46% соответствующего показателя 2021 года. Об этом сообщают в Госагентстве мелиорации и водного хозяйства.

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Как отмечают в профильном ведомстве, весомым формирующим фактором промыслового рыболовства в прошлом году стал частичный или полный запрет навигации на значительных по площади рыбохозяйственных водных объектах Украины.

При этом промысел в Азовском и Черном морях фактически был заблокирован, за исключением определенных участков в пределах Николаевской и Херсонской областей.

В результате этого промышленными рыболовами в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2022 году добыто всего 10,1 тысячи тонн водных биоресурсов, что втрое меньше показателя предыдущего года.

В частности, во внутренних водоемах было выловлено 9,95 тысячи тонн биоресурсов (падение на 44%). В то же Черном море выловили всего 76 тонн (0,9% от показателя 2021 года), а в Азовском, которое сейчас полностью контролируется Россией, до оккупации успели выловить лишь 24 тонны (0,5% от прошлогоднего объема).

В свою очередь, промысел за пределами юрисдикции Украины в зоне действия Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики был преждевременно остановлен в связи с введением военного положения в Украине, что затруднило процесс замены экипажа судна, осуществлявшего отлов антарктического криля.

Таким образом, общий объем добываемых водных биоресурсов суднами под государственным флагом за пределами юрисдикции Украины составил 9659 тонн, что на 58,3% меньше показателя 2021 года.

В условиях аквакультуры в 2022 году было выловлено 10,6 тысячи тонн товарной продукции. Основную часть отлова составил карп и растительноядные рыбы.

При этом в большинстве областей, где происходили боевые действия, рыбоводческие хозяйства понесли значительный имущественный ущерб из-за повреждений прудов, гидротехнических и других сооружений или устройств, зданий, производственного оборудования и другого имущества, а также гибели рыбы. Заминирование же отдельных территорий сделало невозможным доступ к производственным мощностям хозяйств и проведению технологических операций.

Кроме того, специальными товарными рыбными хозяйствами, сочетающими элементы аквакультуры и промыслового отлова, в 2022 году добыто 3,4 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 52% меньше прошлогоднего показателя. Всего в 2022 году в режиме СТРГ отлов производили 95 таких хозяйств.

Источник фото: ua.depositphotos.com