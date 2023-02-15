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Агро
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В Черном море и лиманах Одесской области установили запрет на отлов камбалы

В Черном море и лиманах Одесской области установили запрет на отлов камбалы

С 15 февраля 2023 установлен запрет на отлов камбалы (глоссы) в период ее массового нереста. Запрет продлится по 30 апреля включительно в Черном море и лиманах Одесской области.

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Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что длительные сроки запрещения связаны с биологическими особенностями размножения камбалы.

В частности, этот вид имеет порционный тип икрометания, поэтому нерест растянут во времени. В северном Причерноморье и северо-западной части Черного моря нерест происходит с февраля по апрель.

В ведомстве напомнили, что за отлов камбалы во время запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение причиненного рыбному хозяйству ущерба.

Так, компенсация за одну особь незаконно выловленной камбалы составляет 1700 грн.

Напомним, с 15 февраля 2023 года во всех рыбохозяйственных водных объектах (их частях) также устанавливается запрет на отлов щуки на период нереста, который будет действовать до 31 марта.

Автор:
Светлана Манько