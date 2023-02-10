В Украине объявили первый электронный аукцион на промышленный лов рыбы

В государственной системе "Прозорро.Продажи" опубликовано первое объявление о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на право специального использования водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах или их частях.

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Об этом сообщает Госагентство мелиорации и рыбного хозяйства. Как напоминают в ведомстве, соответствующие аукционы были введены постановлением Кабинета Министров №1479 от 30 декабря.

Лот, в частности, предусматривает лов в реке Дунай 9,04 тонны биоресурсов до конца 2023 года, в частности 7,661 тонны сельди черноморской, 204 кг судака обыкновенного, 331 кг леща, 844 кг сазана (карпа).

Кроме этого, можно будет без ограничений ловить щуку, сома, густеру, чехонь, белезну, окуня, тарань (плотву), красноперку, рыбца обыкновенного, карася серебристого, кефалевые, пиленгас, а также растительноядные рыбы (белый, пестрый толстолоб и их гибриды, белый амур).

Начальная цена реализации лота составляет 12,6 тысячи гривен. Аукцион пройдет 17 февраля. Подать свое закрытое ценовое предложение на участие в аукционе можно до 20:00 16 февраля через электронный кабинет любой электронной площадки, которая аккредитована в системе "Prozorro.Продажи" и через которую участники и организатор работают в системе.

Напомним также, что в октябре Кабмин ввел механизм заключения через аукционы договоров пользования на условиях аренды морской акваторией для выращивания морепродуктов.