В Украине заработали новые правила рыболовства: что изменилось

В Украине в декабре вступили в силу новые правила любительского и спортивного рыболовства, утвержденные приказом Министерства аграрной политики еще 19 сентября. Как указывают в ведомстве, в течение последних 20 лет рыбакам приходилось рыбачить по правилам, морально устаревшим и не соответствующим законодательству.

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"Новые правила разработаны для улучшения условий любительского, спортивного рыболовства и подводной охоты, а также результативности мер по охране и сохранению биоразнообразия ихтиофауны украинских водоемов", - отмечают в Минагрополитики.

В министерстве подчеркивают, что они также учитывают лучшие разработки стран Европейского союза, рекомендации профильных научных учреждений Украины, предложения общественности и других заинтересованных сторон.

Среди основных изменений, на которые следует обратить особое внимание рыбакам во время рыбалки, указаны следующие:

- увеличена суточная норма вылова рыбы (3 кг) на одну особь, размер которой превышает минимально разрешенные для вылова размеры;

- сняты ограничения на вылов некоторых малоценных и инвазивных видов водных биоресурсов (карликовый (американский) сом, ротан-головешка, солнечный окунь, рапана и так далее);

- разрешен вылов всех водных биоресурсов, кроме занесенных в Красную книгу Украины, перечни редких регионально охраняемых видов и другие международные природоохранные списки;

- действие правил распространено на объекты природно-заповедного фонда, где такая деятельность не запрещена уставом ПЗФ;

- увеличено с 5 до 7 разрешенное количество крючков;

- увеличено с 1 до 2 разрешенное количество крючков при вылове водных биоресурсов с берега за пределами нерестилищ в период весенне-летнего нерестового запрета;

- уменьшено количество запрещенных для рыболовства мест (в частности, разрешено рыболовство в Галерном заливе в Киеве и в устьях рек, впадающих в Днестровское водохранилище);

- уменьшены запрещенные для рыболовства участки (в частности, в нижних бьефах ГЭС днепровских водохранилищ с 10 и 5 км до 2 км);

- разрешено использовать все виды водных биоресурсов в качестве живой приманки (живца), кроме видов, вылов которых запрещен.

В то же время главной целью при разработке документа, как указывают в Минагрополитики, было сохранение, приумножение и рациональное использование водных биоресурсов.

Так, в новых правилах рыболовства увеличены минимально разрешенные к вылову размеры большинства водных биоресурсов; определены меры по бережному обращению с выловленными водными биоресурсами (в частности, бережный подхват и освобождение от крючка); запрещен вылов с моторных судов с включенной силовой установкой с использованием более одного орудия вылова на одного рыбака.

Кроме того, установлен нерестовый запрет на вылов ручейной форели в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей с 1 сентября по 31 декабря, а также нерестовый запрет на вылов щуки с 15 февраля по 31 марта.

Урегулированы в новых правилах и спортивное рыболовство и подводная охота. Так, официальные спортивные мероприятия по рыболовству и/или подводной охоте должны будут согласовываться их организаторами с местными администрациями.

При проведении официальных спортивных мероприятий при наличии у их участников удостоверения установленного образца суточная норма улова и минимальные разрешенные для вылова размеры водных биоресурсов не будут устанавливаться, если это предусмотрено правилами соревнований. Также разрешено проведение спортивных мероприятий в периоды нерестовых запретов, но с берега и за пределами нерестилищ.

Спортсменам разрешено хранение, содержание водных биоресурсов в живом и невредимом виде в улове с целью их взвешивания и последующего возвращения в природную среду обитания.

Также добавлена необходимость маркировки участка проведения подводной охоты с помощью сигнального буя или плотика с опознавательным знаком на них и исключена необходимость удостоверения подводного охотника.

Кроме того, в правилах изменен механизм определения прилова молодняка (разрешается до 10% массы в пределах суточной нормы улова); рыбаков обязали при ловле иметь средства для измерения массы и длины рыбы; установлен запрет на вылов в темное время суток во внутренних рыбохозяйственных водных объектах в пределах судового хода; а также запрет на вылов в пределах охранных зон электросетей (в частности, вдоль воздушных ЛЭП от 2 до 40 м в зависимости от их напряжения).

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