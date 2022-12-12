В ГСЧС призывали не рыбачить на деоккупированных территориях

Из-за минной угрозы спасатели не рекомендуют рыбачить на деоккупированных территориях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"Рекомендуем воздержаться от рыбалки на деоккупированных территориях, где минная угроза самая высокая. Если ваш населенный пункт уже был проверен пиротехниками ГСЧС, все равно не теряйте бдительности! Даже после первичного обследования смертельные ловушки могут находиться на определенных участках", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, если человек все же решил наловить рыбы, необходимо соблюдать следующие правила:

Выбирать для рыбалки только проверенные и уже знакомые места. Направляться к побережью исключительно асфальтными и бетонными дорогами.

Избегать новых для себя путей и не уезжать на обочину дороги.

Тщательно обследовать территорию, где собираетесь рыбачить. Внимательно смотреть под ноги.

Не выходить на лед – из-за неустойчивых морозов ледяной покров может быть тонким и опасным.

Проверять участки, где могут быть мины, в мобильном приложении "Разминирование Украины".



Напомним, что начальник полиции Черкасской области погиб с тремя коллегами, взорвавшись на минах.