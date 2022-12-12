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Категорія
Суспільство
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У ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях

У ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях
Фото: depositphotos

Через мінну загрозу рятувальники не рекомендують рибалити на деокупованих територіях. 

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Про це повідомили в ДСНС України. 

"Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою. Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності! Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках", - йдеться в повідомленні. 

В ДСНС наголосили, якщо людина все ж вирішила наловити риби, необхідно дотримуватись таких правил:

  1. Вибирати для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця.
  2. Прямувати до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.
  3. Уникати нових для себе шляхів і не виїжджати на узбіччя дороги.
  4. Ретельно обстежувати територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивитись під ноги.
  5. Не виходити на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.
  6. Перевіряти ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".

Нагадаємо, що начальник поліції Черкащини загинув із трьома колегами, підірвавшись на мінах. 