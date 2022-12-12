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У ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях
Через мінну загрозу рятувальники не рекомендують рибалити на деокупованих територіях.
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Про це повідомили в ДСНС України.
"Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою. Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності! Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках", - йдеться в повідомленні.
В ДСНС наголосили, якщо людина все ж вирішила наловити риби, необхідно дотримуватись таких правил:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- Вибирати для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця.
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Прямувати до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.
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Уникати нових для себе шляхів і не виїжджати на узбіччя дороги.
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Ретельно обстежувати територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивитись під ноги.
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Не виходити на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.
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Перевіряти ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".
Нагадаємо, що начальник поліції Черкащини загинув із трьома колегами, підірвавшись на мінах.