У ДСНС закликали не рибалити на деокупованих територіях

Через мінну загрозу рятувальники не рекомендують рибалити на деокупованих територіях.

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Про це повідомили в ДСНС України.

"Рекомендуємо утриматися від риболовлі на деокупованих територіях, де мінна загроза є найвищою. Якщо ваш населений пункт вже був перевірений піротехніками ДСНС, все рівно не втрачайте пильності! Навіть після первинного обстеження смертельні пастки можуть ховатися на певних ділянках", - йдеться в повідомленні.

В ДСНС наголосили, якщо людина все ж вирішила наловити риби, необхідно дотримуватись таких правил:

Вибирати для риболовлі тільки перевірені та вже знайомі місця. Прямувати до узбережжя винятково асфальтними й бетонними дорогами.

Уникати нових для себе шляхів і не виїжджати на узбіччя дороги.

Ретельно обстежувати територію, де збираєтесь рибалити. Уважно дивитись під ноги.

Не виходити на лід – через нестійкі морози крижаний покрив може бути тонким і небезпечним.

Перевіряти ділянки, де можуть бути міни, у мобільному застосунку "Розмінування України".



Нагадаємо, що начальник поліції Черкащини загинув із трьома колегами, підірвавшись на мінах.