В Румынии уничтожили мину, дрейфующую у берега Черного моря

Одна из морских мин, которыми русские оккупанты наполнили Черное море, добралась до берегов Румынии. Накануне, 10 декабря, военные страны ликвидировали опасный предмет

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в субботу, 10 декабря, военно-морские силы Румынии произвели контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Министерство обороны Румынии сообщило, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морских милях (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Как пишет Reuters, Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.

Мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обнаружуют их в своих водах.

Мина, обезвреженная в субботу, стала четвертой, с которой работали румынские военные с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.

Отметим, что в сентябре в Черном море на дрейфующей мине едва не подорвался корабль Военно-морских сил Румынии, пытаясь обезвредить ее во время плохой погоды.

Напомним, Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их дляочищения береговой линии от мин.