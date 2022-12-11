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В Румынии уничтожили мину, дрейфующую у берега Черного моря
Одна из морских мин, которыми русские оккупанты наполнили Черное море, добралась до берегов Румынии. Накануне, 10 декабря, военные страны ликвидировали опасный предмет
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что в субботу, 10 декабря, военно-морские силы Румынии произвели контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.
Министерство обороны Румынии сообщило, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морских милях (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как пишет Reuters, Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.
Мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обнаружуют их в своих водах.
Мина, обезвреженная в субботу, стала четвертой, с которой работали румынские военные с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.
Отметим, что в сентябре в Черном море на дрейфующей мине едва не подорвался корабль Военно-морских сил Румынии, пытаясь обезвредить ее во время плохой погоды.
Напомним, Великобритания предоставит Украине подводные беспилотники и научит украинский персонал в Британии использовать их дляочищения береговой линии от мин.