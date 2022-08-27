Велика Британія передасть Україні підводні безпілотники

Велика Британія надасть Україні підводні безпілотники та навчить український персонал у Британії використовувати їх для очищення берегової лінії від мін.

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Про це йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Зазначається, що для виявлення російських мін у водах біля узбережжя Черного моря в Україну відправлять шість автономних мінно-пошукових машин.

Три підводні безпілотники будуть надані зі складів Великобританії, а ще три будуть придбані у промисловості.

Вони призначені для використання на мілководних узбережжях та ефективно працюють на глибині до 100 м для виявлення, локалізації та ідентифікації мін за допомогою набору датчиків.

Крім того, протягом найближчих місяців військовослужбовців ВМС України навчать користуватися безпілотниками.

Тритижневі навчальні курси разом із 6-м флотом ВМС США проводитиме група Королівського військово-морського флоту з питань занурення та використання загроз. Маючи значний досвід використання обладнання, вони проводитимуть навчання на морі, щоб керувати суднами та інтерпретувати дані, які вони надсилають назад, щоб ідентифікувати макети мін.

У Міноборони Британії відзначають, що спробам вивезти продовольство продовжують заважати морські міни, залишені російськими військами вздовж узбережжя України.

"Це обладнання допоможе Україні зробити свої води безпечними та налагодити потік зерна до решти світу та підтримати захист узбережжя та портів" - заявив міністр оборони Британії Бен Воллес.

Зазначимо, Норвегія та Британія спільно постачатимуть мікродрони Teledyne Flir Black Hornet Україні для допомоги у війні з Росією.