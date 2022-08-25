Велика Британія надасть Україні експертну допомогу у відновленні зруйнованої війною інфраструктури

Велика Британія підписала з Україною угоду, якою зобов’язалася ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною інфраструктури в Україні. Про це повідомляє українське Міністерство інфраструктури.

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Зазначається, що міністр Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з британським колегою Ґрантом Шеппсом, ознайомивши його з показниками впливу війни на залізницю, автодороги та мости, після чого чиновники підписали спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури.

Згідно з планом, британська сторона погоджується надавати експертизу від тамтешніх престижних приватних організацій, а також передасть п'ять автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Мінінфраструктури над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Шеппс також детальніше розповів про пакет підтримки "Укрзалізниці" обсягом 10 мільйонів фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном на саміті "Великої сімки".

Так, в рамках цього пакету буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

"Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, то ці життєво важливі заходи допоможуть її економіці відновитися та зменшать тиск на світові ціни на продовольство", - зазначають в Мінінфраструктури.

Своєю чергою це підтримає ініціативу щодо "зернового коридору" в Чорному морі, що дозволяє безпечно експортувати продукти харчування та добрива з України. За даними МІУ, завдяки цій ініціативі з трьох портів Одеської області вже було експортовано 721,5 тисячі тонн вантажів.

"Сполученому Королівстві ми маємо найкращих транспортних експертів у світі і якщо ми поділимось ними з Україною, це не тільки допоможе відновитися Україні, але й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі", - зазначив Шеппс.

В українському відомстві вказують, що на початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну.

Під час її головування МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.