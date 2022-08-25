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Велика Британія надасть Україні експертну допомогу у відновленні зруйнованої війною інфраструктури
Велика Британія підписала з Україною угоду, якою зобов’язалася ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною інфраструктури в Україні. Про це повідомляє українське Міністерство інфраструктури.
Зазначається, що міністр Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з британським колегою Ґрантом Шеппсом, ознайомивши його з показниками впливу війни на залізницю, автодороги та мости, після чого чиновники підписали спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури.
Згідно з планом, британська сторона погоджується надавати експертизу від тамтешніх престижних приватних організацій, а також передасть п'ять автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.
Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Мінінфраструктури над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Шеппс також детальніше розповів про пакет підтримки "Укрзалізниці" обсягом 10 мільйонів фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном на саміті "Великої сімки".
Так, в рамках цього пакету буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.
"Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, то ці життєво важливі заходи допоможуть її економіці відновитися та зменшать тиск на світові ціни на продовольство", - зазначають в Мінінфраструктури.
Своєю чергою це підтримає ініціативу щодо "зернового коридору" в Чорному морі, що дозволяє безпечно експортувати продукти харчування та добрива з України. За даними МІУ, завдяки цій ініціативі з трьох портів Одеської області вже було експортовано 721,5 тисячі тонн вантажів.
"Сполученому Королівстві ми маємо найкращих транспортних експертів у світі і якщо ми поділимось ними з Україною, це не тільки допоможе відновитися Україні, але й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі", - зазначив Шеппс.
В українському відомстві вказують, що на початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну.
Під час її головування МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.