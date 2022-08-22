Прямі збитки інфраструктури України через війну менше ніж за місяць зросли на $3 млрд, — KSE

У порівнянні з оцінкою від 8 серпня сума задокументованих збитків, нанесених інфраструктурі України, зросла на $3,1 млрд — до $113,5 млрд станом на 22 серпня. Мінімальні потреби у відновленні зруйнованих активів наближаються до $200 млрд.

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Така оцінка є результатом спільної роботи KSE Institute, урядових органів за лідерства Мінреінтеграції та Мінрегіону у співпраці з іншими міністерства та партнерськими організаціями в рамках діяльності Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

Найбільша частина в загальній сумі збитків припадає на житловий фонд. Росіяни зруйнували або пошкодили 131,3 тисячі житлових будинків на $47,8 млрд.

Загалом з 24 лютого пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 15,3 тис багатоповерхівок, 115,9 тис приватних будинків, 388 підприємств, 43,7 тис одиниць сільськогосподарської техніки, 1991 магазин, 798 дитсадків, 934 медзаклади, 715 культурних споруд, 593 аптеки, 119 обʼєктів соціальної сфери, 17 ЦНАПів.

Внаслідок бойових дій пошкоджено або зруйновано 311 мостів та мостових переправ, 24,8 тис км доріг. При цьому в країні вже відновлено проїзд 49 штучними спорудами на автодорогах державного значення.

Зросли збитки завдані підприємствам та промисловості — до $9,5 млрд, сфері освіти — до $3,9 млрд та транспорту — до $3 млрд.

"Збільшення цих сум пов'язане зі зростанням кількості пошкоджених та зруйнованих обʼєктів. Крім того, була переглянута методика непрямої оцінки втрат малого бізнесу (розрахунок тепер не по найбільших містах, а по областях), також були додані ФОПи", — пояснюють аналітики.

KSE Institute також робив детальні оцінки збитків від руйнувань передмість Києва, що більше місяці знаходилися під російською окупацією. Так, для Бучі суму оцінили у 5,2 мільяри гривень, для Гостомеля - у 9,5 мільярда, а для Ірпеня - у 25,3 мільярда гривень.