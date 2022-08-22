Прямой ущерб инфраструктуры Украины из-за войны менее чем за месяц вырос на $3 млрд, — KSE

По сравнению с оценкой от 8 августа сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, выросла на $3,1 млрд — до $113,5 млрд по состоянию на 22 августа. Минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов приближаются к $200 млрд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Такая оценка является результатом совместной работы KSE Institute, правительственных органов при участии Минреинтеграции и Минрегиона в сотрудничестве с другими министерствами и партнерскими организациями в рамках деятельности Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны.

Самая большая часть в общий сумме убытков приходится на жилищный фонд. Россияне разрушили или повредили 131,3 тысяч жилых домов на $47,8 млрд.

В целом с 24 февраля повреждено или разрушено по меньшей мере 15,3 тыс многоэтажек, 115,9 тыс частных домов, 388 предприятий, 43,7 тыс единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 798 детсадов, 934 медучреждения, 715 культурных сооружений, 593 аптеки, 119 объектов социальной сферы, 17 ЦНАПов.

В результате боевых действий повреждено или разрушено 311 мостов и мостовых переправ, 24,8 тыс км дорог. При этом в стране уже восстановлен проезд по 49 искусственным сооружениям на автодорогах государственного значения.

Вырос ущерб нанесенный предприятиям и промышленности — до $9,5 млрд, сфере образования — до $3,9 млрд и транспорта — до $3 млрд.

"Увеличение этих сумм связано с ростом количества поврежденных и разрушенных объектов. Кроме того, была пересмотрена методика косвенной оценки потерь малого бизнеса (расчет теперь не по крупнейшим городам, а по областям), также были добавлены ФЛП", - объясняют аналитики.

KSE Institute также производил подробные оценки ущерба от разрушений пригородов Киева, которые более месяца находились под российской оккупацией. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, а для Ирпеня – в 25,3 миллиарда гривен.