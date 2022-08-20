Россия нанесла Николаеву разрушений на 813 миллионов гривен - мэр

По состоянию на 20 августа, по оценкам властей Николаева, российские оккупанты нанесли разрушений областному центру на сумму более 813 миллионов гривен. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Александр Сенкевич.

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"В общей сложности есть около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", - отметил он.

По словам Сенкевича, специалисты проработали уже около 1500 обращений от жителей города по поводу повреждений жилых домов, и власти работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить людям жилье и подготовить его к зиме.

"Сегодня в результате обстрела города около 3:00 повреждения получили шесть жилых домов. В них в общей сложности выбито более 60 окон. К счастью, обошлось без жертв. По данным военной администрации, российские террористы нанесли удар по городу ракетами типа С-300", - добавил также градоначальник.

Напомним, что по данным аналитического центра KSE Institute, размер ущерба инфраструктуре Украины от войны вырос уже по меньшей мере до 110 миллиардов долларов. Месяц назад там оценивали его в 95,5 миллиарда долларов.

Отметим также, что этот центр производил детальные оценки ущерба от разрушений пригородов Киева, которые более месяца находились под российской оккупацией. Так, для Бучи сумму оценили в 5,2 миллиарда гривен, для Гостомеля – в 9,5 миллиарда, а для Ирпеня – в 25,3 миллиарда гривен.