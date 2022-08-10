Оценка ущерба инфраструктуре Украины от войны выросла до $110 млрд: сколько приходится на разные отрасли

За последнюю неделю оценка прямого задокументированного ущерба от войны для инфраструктуры Украины выросла на 2,1 миллиарда долларов и по состоянию на 8 августа составляла 110,4 миллиарда долларов, свидетельствуют подсчеты аналитического центра KSE Institute. В новых данных наибольшее изменение произошло в оценке ущерба именно инфраструктуре в более узком смысле (дороги, аэропорты), которые уже достигают 33,4 миллиарда долларов.

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"Команда проекта получила подробную информацию от Министерства инфраструктуры относительно поврежденных и разрушенных мостов, что позволило рассчитать эти потери и продолжить усовершенствование методологии. По последним данным, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на 1,8 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

По информации Мининфраструктуры, на сегодняшний день уже восстановлен проезд по 49 искусственным сооружениям на автодорогах государственного значения, в том числе 20 в Киевской и 17 в Черниговской области.

Также на текущей неделе учтен дополнительный ущерб сфер культуры, туризма и спорта на 400 миллионов долларов, что связано с ростом количества поврежденных и разрушенных объектов и поступлением обновленных данных от Министерства развития общин и территорий. Общая сумма такого ущерба сейчас оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

В целом, как указывают в KSE, с начала войны России против Украины было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15,3 тысячи многоэтажек, 115,9 тысячи частных домов, 388 предприятий, 43,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админзданий, 106,1 тысячи легковых авто, 764 детсада, 934 медучреждения, 634 культурных сооружения и 119 объектов социальной сферы.

В свою очередь, сумма косвенных потерь отраслей на 8 августа выросла до 129,1 миллиарда долларов. В сравнении с последними расчетами она выросла на 300 миллионов долларов.

Наибольшая доля косвенных потерь в результате войны приходится на сферу промышленности - 29,8 миллиарда долларов. На втором месте по объему косвенных потерь — 23,4 миллиарда долларов — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы. Еще 18,2 миллиарда приходится на косвенные потери инфраструктуры.

По оценкам экспертов проекта "Россия заплатит", минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов за последнюю неделю выросли на 3 миллиарда долларов и сегодня составляют 188 миллиардов.

Рост суммы потребностей связан с увеличением количества разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры и сфер культуры, туризма и спорта, нуждающихся в восстановлении. Так, на восстановление разрушенных и поврежденных объектов инфраструктуры уже сегодня требуется не менее 44,6 миллиарда долларов, а потребности в восстановлении культурных, туристических и спортивных сооружений выросли на 700 миллионов до 2,3 миллиарда долларов.

При этом общая сумма потребностей в восстановлении учитывает только восстановление разрушенных объектов по принципу Build Back Better с учетом модернизации и дополнительной потребности в ликвидности для возобновления деятельности предприятий.

В то же время эта оценка не учитывает общие потребности в восстановлении экономики, а также дополнительные потребности в модернизации активов, которые не получили повреждений и разрушений. По оценкам правительства, с учетом этих категорий общая потребность в финансировании восстановления и модернизации экономики составляет 750 миллиардов долларов.