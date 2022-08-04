Ущерб Гостомелю от войны оценили почти в 10 миллиардов гривен

KSE Institute оценивает ущерб от войны для инфраструктуры поселка Гостомель Киевской области в 9,5 миллиарда гривен, или почти в 343 миллиона долларов. При этом, как говорится в сообщении этого аналитического центра, данная сумма не учитывает ущерб, нанесенный во время войны аэродрому "Антонов".

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Отмечается, что оценка потерь осуществлялась на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli. Расчеты произведены в соответствии с курсом доллара по состоянию на 1 января 2022 года.

"С 24 февраля Гостомель стал одной из ключевых целей российских оккупантов на пути к Киеву: его обстреливали и бомбили с воздуха, а в местном аэропорту "Антонов" пытался высадиться десант. За аэропорт и сам город шли тяжелые бои, а освободить населенный пункт удалось только 2 апреля", - напоминают в КШЭ.

Отмечается, что в результате боевых действий в Гостомеле разрушены почти 40% - 4,5 тысячи из 11,8 тысячи - существующих зданий. В частности, полностью или сильно разрушены 905 объектов.

Наибольший ущерб война нанесла промышленности — на 5,4 миллиарда гривен: в Гостомеле разрушены или повреждены 130 хозяйственных построек, 72 промышленных здания, 59 объектов строительства и 57 складов. Пострадали постройки таких предприятий как "Ветропак Гостомельский стеклозавод", НПП "ПИМ", "Экатерра Украина", "Хаус Эко", "Окна Дизайн".

На втором месте по ущербу – жилищный фонд, ущерб для которого KSE Institute оценивает в 3,3 миллиарда гривен. В поселке пострадали всего 1524 частных дома, 111 многоквартирных домов и 310 таунхаусов общей площадью 963,8 тысячи квадратных метров.

Из-за разрушения объектов социальной инфраструктуры Гостомель потерял 842,7 миллиона гривен, из которых 482 миллиона — ущерб, нанесенный коммерческим сооружениям, 177,5 миллиона — учебным заведениям, 4,8 миллиона — учреждениям здравоохранения.

Среди объектов социальной инфраструктуры в Гостомеле разрушены 4 школы, 2 детсада, амбулатория, частная клиника, 3 церкви, 17 продуктовых магазинов, 9 заведений питания.

Еще в 68 миллионов гривен оценивается ущерб для административной инфраструктуры. Так, среди поврежденных объектов — 2 почтовых отделения, пожарная часть, 5 административных зданий, а также 3 гостиницы.

Отметим, что по состоянию на 1 августа объем прямых потерь экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры, по оценкам KSE Institute, составляет 108,3 миллиарда долларов, или 2,9 триллиона гривен, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов - 185 миллиардов долларов.

Напомним также, что ранее в KSE высчитали размер ущерба для соседних городов Буча и Ирпень, и для первого они оказались в пять раз меньше, чем для второго.