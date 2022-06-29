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Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель
Ричард Брэнсон в Гостомеле. Фото: Telegram Тараса Думенко

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон 29 июня приехал в Гостомель Киевской области. Об этом сообщает председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

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Он рассказал, что в Гостомеле Брэнсон интересовался аэродромом ГП "Антонов" и вариантами его обновления. В ходе визита ему рассказали о перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта.

"Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики", — добавил Думенко.

Фото 2 — Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель
Фото 3 — Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель
Фото 4 — Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Гостомель

Кроме того, 29 июня в Украину прибыл президент Индонезии Джоко Видодо. Он, помимо встречи с президентом Владимиром Зеленским, анонсировал свою поездку в другой пострадавший от российской агрессии город в Киевской области - Ирпень.

Автор:
Вита Молодан