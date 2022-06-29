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Мільярдер Річард Бренсон приїхав до Гостомелю
Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон 29 червня приїхав до Гостомелю Київської області. Про це повідомляє голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.
Він розповів, що у Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов" та варіантами його оновлення. У ході візиту йому розповіли про перспективи та існуючі проекти реконструкції аеропорту.
"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за жорсткі санкції проти РФ, її лідерів та економіки", - додав Думенко.
Окрім того, 29 червня в Україну прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Він, окрім зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, анонсував свою поїздку до іншого постраждалого від російської агресії міста Київської області - Ірпінь.Підписуйтеся на наш YouTube канал