Мільярдер Річард Бренсон приїхав до Гостомелю

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон 29 червня приїхав до Гостомелю Київської області. Про це повідомляє голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

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Він розповів, що у Гостомелі Бренсон цікавився аеродромом ДП "Антонов" та варіантами його оновлення. У ході візиту йому розповіли про перспективи та існуючі проекти реконструкції аеропорту.

"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за жорсткі санкції проти РФ, її лідерів та економіки", - додав Думенко.

Окрім того, 29 червня в Україну прибув президент Індонезії Джоко Відодо. Він, окрім зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, анонсував свою поїздку до іншого постраждалого від російської агресії міста Київської області - Ірпінь.