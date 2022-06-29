Президент Індонезії їде до України, щоб обговорити продовольчу кризу

Президент Індонезії Джоко Відодо вирушив із робочою поїздкою до України. Він уже сів на поїзд у Перемишлі (Польща), повідомив індонезійський лідер у своєму Twitter.

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Раніше він вилетів літаком з Німеччини до Польщі з метою пересісти на потяг, щоб дістатися Києва, про що також повідомляв у Twitter.

Dari Bandara Munich, Jerman, Selasa pagi ini, saya menuju Rzeszow, kota di Polandia yang letaknya 80 km dari perbatasan Ukraina.



Jika tak ada aral melintang, malam nanti, saya akan menempuh perjalanan dengan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju Kiev, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/pKhL6oq0nF — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2022

"Ми розпочали цю мирну місію з добрими намірами. Сподіваюся, стане легше", - написав Відодо.

Відодо планує прибути до столиці України до 12:00 29 червня і, очевидно, проведе переговори зі своїм колегою Володимиром Зеленським. Пізніше він вирушить до Москви.

Президент Індонезії заявив, що запланував візити до України та Росії, щоб спробувати допомогти вирішити продовольчу кризу, викликану війною, та її наслідками.

Нагадаємо, саме в Індонезії восени відбудеться саміт G20, де виступить Зеленський та президент країни-агресора РФ Володимир Путін.

Щодо проблеми продовольчої кризи, вирішити яку хоче допомогти Відодо, то варто зазначити, що Україна поступово збільшує експорт зернових, незважаючи на блокування морських портів, що стало наслідком російської військової агресії. Проблема розблокування морського експорту України через загрозу всесвітнього голоду перебуває у фокусі уваги світових лідерів, залишаючись невирішеною вже понад три місяці.

Український уряд вже розробив два маршрути для експорту зерна, які проходитимуть через Польщу та Румунію. При цьому, за інформацією британських ЗМІ, Росія продовжує намагатися всіляко перешкодити розблокуванню портів: військово-морський флот Росії отримав наказ замінувати акваторію Чорного моря поблизу портів Одеси та Очакова.