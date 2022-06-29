Президент Индонезии едет в Украину, чтобы обсудить продовольственный кризис

Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с рабочей поездкой в Украину. Он уже сел на поезд в Перемышле (Польша), сообщил индонезийский лидер в своем Twitter.

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Ранее он вылетел самолетом из Германии в Польшу с целью пересесть на поезд, чтобы добраться до Киева, о чем также сообщал в Twitter.

Dari Bandara Munich, Jerman, Selasa pagi ini, saya menuju Rzeszow, kota di Polandia yang letaknya 80 km dari perbatasan Ukraina.



Jika tak ada aral melintang, malam nanti, saya akan menempuh perjalanan dengan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju Kiev, ibukota Ukraina. pic.twitter.com/pKhL6oq0nF — Joko Widodo (@jokowi) June 28, 2022

"Мы начали эту мирную миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче", - написал Видодо.

Видодо планирует прибыть в столицу Украины до 12:00 29 июня и, по всей видимости, проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Зеленским. Позже он отправится в Москву.

Президент Индонезии заявил, что запланировал визиты в Украину и Россию, чтобы попытаться помочь решить продовольственный кризис, вызванный войной, и ее последствиями.

Напомним, именно в Индонезии осенью пройдет саммит G20, где выступит Зеленский и президент страны-агрессора РФ Владимир Путин.

Что касается проблемы продовольственного кризиса, решить которую хочет помочь Видодо, то стоит отметить, что Украина постепенно увеличивает экспорт зерновых, несмотря на блокировку морских портов, что стало следствием российской военной агрессии. Проблема разблокирования морского экспорта Украины из-за угрозы всемирного голода находится в фокусе внимания мировых лидеров, оставаясь нерешенной, уже более двух месяцев.

Украинское правительство уже разработало два маршрута для экспорта зерна, которые будут проходить через Польшу и Румынию. При этом, по информации британских СМИ, Россия в свою очередь продолжает пытаться всячески помешать разблокированию портов: военно-морской флот России получил приказ заминировать акваторию Черного моря вблизи портов Одессы и Очакова.