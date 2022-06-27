Путин собрался на саммит G20, на котором выступит Зеленский

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите G20, но формат его участия пока уточняется.

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Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Путин принял приглашение от президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите стран G20 в ноябре, в котором примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.

"Да, мы подтвердили, что наше участие также предполагается", — заявили в Кремле.

При этом Ушаков затруднился ответить на вопрос о том, будет ли Путин очно участвовать в этом мероприятии или будет ли участвовать в видеосвязи.

"Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто еще много времени, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать", — отметил помощник лидера страны-агрессора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение от своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит G20.

А Соединенные Штаты Америки заявили, что будут бойкотировать заседания G20, если в них будет участвовать Россия. А президент США Джозеф Байден попросил исключить Россию из G20.

Отметим, что саммит лидеров G20 планируется провести на острове Бали 15-16 ноября. В этом году хозяином события будет Индонезия, являющаяся постоянным участником формата.