Путін зібрався на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, але формат його участі поки що уточнюється.

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Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Путін прийняв запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо взяти участь у саміті країн G20 у листопаді, у якому візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

"Так, ми підтвердили, що наша участь також передбачається", - заявили у Кремлі.

При цьому Ушаков не зміг відповісти на запитання про те, чи Путін буде очно брати участь у цьому заході, чи братиме участь у відеозв'язку.

"Не знаю, вони поки що запрошують у очному форматі, але просто ще багато часу, сподіваюся, що пандемія дозволить провести цей важливий форум у очному форматі, але просто боюся загадувати", - зазначив помічник лідера країни-агресора.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський одержав запрошення від свого індонезійського колеги Джоко Відодо на саміт G20.

А Сполучені Штати Америки заявили, що бойкотуватимуть засідання G20, якщо в них братиме участь Росія. А президент США Джозеф Байден попросив виключити Росію із G20.

Зазначимо, що саміт лідерів G20 планується провести на острові Балі 15-16 листопада. Цього року господарем події буде Індонезія, яка є постійним учасником формату.