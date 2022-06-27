Закликав запровадити більше санкцій проти РФ та попросив ППО: Зеленський виступив на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 червня, звернувся до лідерів саміту "Великої сімки". У ході виступу глава держави закликав надати Україні системи протиповітряної оборони та запровадити додаткові санкції щодо Росії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейських чиновників.

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Крім того, Зеленський знову звернув увагу світових лідерів на необхідність надати Україні гарантій безпеки.

Зеленський також попросив допомоги в експорті зерна з України та у відновленні міст та сіл, які постраждали від російської військової агресії.

За інформацією інших ЗМІ, Зеленський у ході виступу на саміті G7 у Баварських Альпах заявив, що хоче покласти край війні в Україні до початку зими 2022 року.

"У режимі відеоконференції звернувся до саміту лідерів G7 у замку Ельмау. Україна відчуває підтримку держав "Великої сімки". Дякую за оборонну та фінансову допомогу нашій країні у боротьбі з російським вторгненням. Для нас важлива і послідовна позиція країн G7 щодо санкцій. Вони мають і далі посилюватись, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор", - прокоментував свій виступ сам Зеленський Facebook.

Очікується, що після завершення саміту "Велика сімка" оголосить про заборону імпорту російського золота, основного експорту, який приносить Російській Федерації десятки мільярдів доларів.

Крім того, на саміті G7 лідери планують узгодити заборону імпорту російського золота у зв'язку з війною Росії проти України. Експорт російського золота більше не буде допущений до Великобританії, Канади, США та Японії.