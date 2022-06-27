Зеленський заявив, що хоче покласти край війні в Україні до зими — Sky News

Президент Володимир Зеленський у ході виступу на саміті 7G у Баварських Альпах заявив, що хоче, щоби російсько-українська війна завершилася до початку зими 2022 року.

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Про це повідомляє Sky News із посиланням на європейських дипломатів.

"Два дипломати ЄС сказали, що Зеленський сказав світовим лідерам, що хоче покласти край війні до кінця цього року, до настання зими", - йдеться у повідомленні видання, точної цитати глави держави Sky News не наводить.

Інші подробиці із заяви президента, а також на що він спирався, бажаючи називати терміни завершення війни, достовірно невідомі.

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що країни G7 пообіцяли Зеленському підтримувати Україну "стільки, скільки знадобиться".

Зазначимо, що партнери один за одним починають заявляти про нарощування військової допомоги Україні. Напередодні стало відомо, що Вашингтон до 3 липня має намір оголосити про нову військову допомогу Україні. Зокрема, США збираються закупити системи протиракетної оборони середньої та великої дальності та передати їх Києву.