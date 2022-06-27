Зеленский заявил, что хочет положить конец войне в Украине до зимы — Sky News

Президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите 7G в Баварских Альпах заявил, что хочет, чтобы российско-украинская война завершилась до начала зимы 2022 года.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейских дипломатов.

"Два дипломата ЕС сказали, что Зеленский сказал мировым лидерам, что хочет положить конец войне до конца этого года, до наступления зимы", - говорится в сообщении издания, точную цитату главы государства Sky News не приводит.

Другие подробности из заявления президента, а также на что он опирался, называя желаем сроки завершения войны, достоверно неизвестны.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны G7 пообещали Зеленскому поддерживать Украину "столько, сколько понадобится".

Отметим, что партнеры один за другим начинают заявлять о наращивании военной помощи Украине. Накануне стало известно, что Вашингтон до 3 июля намерен объявить о новой военной помощи Украине. В частности, США собираются закупить системы противоракетной обороны средней и большой дальности и передать их Киеву.