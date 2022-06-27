Президент Молдови Майя Санду прибула з офіційним візитом до Києва

27 червня до Києва з неанонсованим візитом прибула президент Молдови Майя Санду. Лідер має намір зустрітися у столиці України зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

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Про це повідомила пресслужба глави Республіки у Facebook.

Відомо, що президент Молдови, як і інші світові лідери, які приїжджали в Україну, відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві. Протягом дня глава держави відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться у повідомленні пресслужби Санду.

Востаннє Санда була в Україні у січні 2021 року, тоді це був її перший закордонний візит після того, як Санду стала президентом.

Зазначимо, що напередодні в Молдові заявили, що країна підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Хоча раніше Кишинів відмовлявся вводити обмежувальні заходи щодо Москви.

Влада країни змінила свою позицію після того, як Молдова отримала статусу кандидата в ЄС.