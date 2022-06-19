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У Молдавії підписали закон про заборону ретрансляції новин та аналітичних програм, а також військових фільмів з РФ
У законі з'явилося визначення "дезінформації" та жорсткі санкції через неї. Якщо факт дезінформації буде доведено, ЗМІ можуть бути позбавлені ліцензії на сім років.
Президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, який набуде чинності наступного тижня після публікації. Про це заявила в неділю, 19 червня, голова національного регулятора – Ради з телебачення та радіо республіки – Ліліана Віцу в ефірі інтернет-каналу Rlive.
"Закон був підписаний президентом. Наступної п'ятниці, ймовірно, буде опубліковано в "Офіційному віснику", після чого набуде чинності. У ньому з'явилися визначення "дезінформації" і жорсткіші за неї санкції. Тобто, якщо факт буде доведено, то ЗМІ може бути позбавлено ліцензії на сім років", – сказала Віцу.
За її словами, жорсткі заходи влада вжила у зв'язку із ситуацією в Україні, додавши, що найбільше дезінформації у молдавських ЗМІ спостерігається у передвиборчий період.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора повідомив російського пропагандиста та журналіста про підозру в публічних закликах до знищення частини українського народу та повалення конституційного ладу.