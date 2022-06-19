У Молдавії підписали закон про заборону ретрансляції новин та аналітичних програм, а також військових фільмів з РФ

У законі з'явилося визначення "дезінформації" та жорсткі санкції через неї. Якщо факт дезінформації буде доведено, ЗМІ можуть бути позбавлені ліцензії на сім років.

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Президент Молдови Майя Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, який набуде чинності наступного тижня після публікації. Про це заявила в неділю, 19 червня, голова національного регулятора – Ради з телебачення та радіо республіки – Ліліана Віцу в ефірі інтернет-каналу Rlive.

"Закон був підписаний президентом. Наступної п'ятниці, ймовірно, буде опубліковано в "Офіційному віснику", після чого набуде чинності. У ньому з'явилися визначення "дезінформації" і жорсткіші за неї санкції. Тобто, якщо факт буде доведено, то ЗМІ може бути позбавлено ліцензії на сім років", – сказала Віцу.

За її словами, жорсткі заходи влада вжила у зв'язку із ситуацією в Україні, додавши, що найбільше дезінформації у молдавських ЗМІ спостерігається у передвиборчий період.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора повідомив російського пропагандиста та журналіста про підозру в публічних закликах до знищення частини українського народу та повалення конституційного ладу.