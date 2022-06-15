Призывал к геноциду украинского народа: российскому пропагандисту сообщено о подозрении

Офис Генерального прокурора сообщил российскому пропагандисту и журналисту о подозрении в публичных призывах к уничтожению части украинского народа и свержению конституционного строя.

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Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что директор вещания телеканала "RT", являясь публичным лицом, оказывающим влияние на аудиторию российских телеканалов, на протяжении января-апреля 2022 года осуществлял публичные призывы к геноциду украинского народа и насильственному изменению и свержению конституционного строя.

"Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Телеграмм-канале призвал физически уничтожить часть украинского народа, настраивал российскую аудиторию против украинцев и убеждал в целесообразности разрешения противоречий между Россией и Украиной с применением насилия. Также он призвал к свержению действующего в Украине конституционного строя и ликвидации ее государственности", - говорится в сообщении.

В частности, ему сообщено о подозрении в публичных призывах к геноциду и насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 УК Украины).

Напомним, СБУ в Харьковской области заочно сообщила Волчанскому городскому главе Анатолию Степанцу о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.