Закликав до геноциду українського народу: російському пропагандисту повідомлено про підозру

Офіс Генерального прокурора повідомив російському пропагандисту та журналісту про підозру у публічних закликах до знищення частини українського народу та повалення конституційного ладу.

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Про це повідомили у прес-службі відомства.

Зазначається, що директор мовлення телеканалу "RT", будучи публічною особою, яка має вплив на аудиторію російських телеканалів, упродовж січня-квітня 2022 року здійснював публічні заклики до геноциду українського народу та насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

"Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Телеграм-каналі закликав фізично знищити частину українського народу, налаштовував російську аудиторію проти українців і переконував у доцільності вирішення суперечностей між Росією та Україною із застосуванням насилля. Також він закликав до повалення чинного в Україні конституційного ладу та ліквідації її державності", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, йому повідомлено по підозру у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 109 КК України).

Нагадаємо, СБУ у Харківській області заочно повідомила Вовчанському міському голові Анатолію Степанцю про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.