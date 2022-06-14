- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
ГБР повідомило про підозру у держзраді українському офіцеру, який нині командує кораблем РФ "Адмірал Макаров"
Російським ракетним кораблем "Адмірал Макаров", який б'є крилатими ракетами територією України, командує колишній український офіцер із Вінниці.
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітанові 2-го рангу української військової частини, яка дислокувалась у Криму. Наразі він є командиром російського фрегата "Адмірал Макаров".
Про це повідомляє ГБР.
Так, у 2014 році він порушив присягу і залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислокуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у російському чорноморському флоті.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Проте дезертир повернувся до України 2022 року, але з російськими військами. Корабель під його командуванням робив запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.
Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 15 років.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.
Нагадаємо, що Росія вивела з окупованого Севастополя всі підводні човни свого Чорноморського флоту, що діють.