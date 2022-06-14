ГБР повідомило про підозру у держзраді українському офіцеру, який нині командує кораблем РФ "Адмірал Макаров"

Російським ракетним кораблем "Адмірал Макаров", який б'є крилатими ракетами територією України, командує колишній український офіцер із Вінниці.

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Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітанові 2-го рангу української військової частини, яка дислокувалась у Криму. Наразі він є командиром російського фрегата "Адмірал Макаров".

Про це повідомляє ГБР.

Так, у 2014 році він порушив присягу і залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислокуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам Росії та продовжив службу у російському чорноморському флоті.

Проте дезертир повернувся до України 2022 року, але з російськими військами. Корабель під його командуванням робив запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання як позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, що Росія вивела з окупованого Севастополя всі підводні човни свого Чорноморського флоту, що діють.