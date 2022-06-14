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По Одещині ворог знову завдав ракетного удару
По Одеській області вранці 14 червня російські війська завдали ракетного удару. Дві ракети "Онікс", випущені з Криму, було збито системами ППО.
Про це повідомляє ОК "Південь".
"По Одещині ворог вранці знову завдав ракетного удару. 2 ракети "Онікс", були випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ракети було знищено над морем підрозділом протиповітряної оборони.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ракетний удар по Одещині. "Мінус" дві ворожі "крилаті смерті". Дякуємо силам ППО", - повідомив радник голови Одеської ОВ Сергій Братчук.
Зазначимо, російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться 6 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".