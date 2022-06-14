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По Одесской области враг снова нанес ракетный удар

По Одесской области враг снова нанес ракетный удар

По Одессе утром 14 июня российские войска нанесли ракетный удар. Две ракеты "Оникс", выпущенные из Крыма, были сбиты системами ПВО.

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Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны.

"Ракетный удар по Одесщине. "Минус" две вражеские "крылатые смерти". Спасибо силам ПВО", - сообщил советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Отметим, российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Автор:
Светлана Манько