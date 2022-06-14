По Одесской области враг снова нанес ракетный удар

По Одессе утром 14 июня российские войска нанесли ракетный удар. Две ракеты "Оникс", выпущенные из Крыма, были сбиты системами ПВО.

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Об этом сообщает ОК "Юг".

"По Одесской области враг утром снова нанес ракетный удар. 2 ракеты "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса, с территории временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты были уничтожены над морем подразделением противовоздушной обороны.

"Ракетный удар по Одесщине. "Минус" две вражеские "крылатые смерти". Спасибо силам ПВО", - сообщил советник главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

Отметим, российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится 6 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".