40 крылатых ракет нацелены на Украину, усилился риск ракетных ударов с моря, - ОК "Юг"

На Украину нацелены 40 крылатых ракет. Сейчас в Черном море находится четыре вражеских корабля с ракетами и две подлодки.

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Об этом сообщила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - заявила Гуменюк.

Она также добавила, что все эти корабли и лодки снаряжены и нацелены на Украину. Поэтому не следует забывать о защите во время воздушных тревог.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье.