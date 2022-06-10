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40 крылатых ракет нацелены на Украину, усилился риск ракетных ударов с моря, - ОК "Юг"
На Украину нацелены 40 крылатых ракет. Сейчас в Черном море находится четыре вражеских корабля с ракетами и две подлодки.
Об этом сообщила глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму", - заявила Гуменюк.
Она также добавила, что все эти корабли и лодки снаряжены и нацелены на Украину. Поэтому не следует забывать о защите во время воздушных тревог.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Россия готовится перейти в ближайшие месяцы в наступление на Николаев и Запорожье.