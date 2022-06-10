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40 крилатих ракет націлені на Україну, посилився ризик ракетних ударів з моря, - ОК "Південь"
На Україну націлено 40 крилатих ракет. Зараз у Чорному морі знаходиться чотири ворожі кораблі з ракетами і два підводні човни.
Про це повідомила голова прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у ефірі телемарафону.
"Зараз 40 крилатих ракет націлені на Україну, це два підводні човни та чотири надводні носії ракет. Крім того, зараз на чергуванні в морі ми зафіксували один великий десантний корабель, решта тримається ближче до пунктів базування в окупованому Криму", - заявила Гуменюк.
Вона також додала, що всі ці кораблі та човни споряджені та націлені на Україну. Тому не слід забувати про захист під час повітряних тривог.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що Росія готується перейти в найближчі місяці у наступ на Миколаїв та Запоріжжя.