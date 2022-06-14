ГБР сообщило о подозрении в госизмене украинскому офицеру, который ныне командует кораблем РФ "Адмирал Макаров"

Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга украинской воинской части, дислоцировавшейся в Крыму. На данный момент он является командиром российского фрегата "Адмирал Макаров".

Об этом сообщает ГБР.

Так, в 2014 году он нарушил присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском черноморском флоте.

Однако дезертир вернулся в Украину в 2022 году, но с российскими войсками. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним, что Россия вывела из оккупированного Севастополя все действующие подводные лодки своего Черноморского флота.