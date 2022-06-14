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ГБР сообщило о подозрении в госизмене украинскому офицеру, который ныне командует кораблем РФ "Адмирал Макаров"
Российским ракетным кораблем "Адмирал Макаров", который бьет крылатыми ракетами по территории Украины, командует бывший украинский офицер из Винницы.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в государственной измене бывшему капитану 2-го ранга украинской воинской части, дислоцировавшейся в Крыму. На данный момент он является командиром российского фрегата "Адмирал Макаров".
Об этом сообщает ГБР.
Так, в 2014 году он нарушил присягу и остался в захваченной российскими оккупантами части, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Винничанин присягнул вооруженным силам России и продолжил службу в российском черноморском флоте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Однако дезертир вернулся в Украину в 2022 году, но с российскими войсками. Корабль под его командованием производил запуски крылатых ракет по Николаеву и Одессе.
Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили бывшему украинскому военному о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.
Напомним, что Россия вывела из оккупированного Севастополя все действующие подводные лодки своего Черноморского флота.