Россия вывела в море все действующие подлодки ЧФ - СМИ

Россия вывела из оккупированного Севастополя все действующие подводные лодки своего Черноморского флота. Об этом сообщает "Крым.Реалии". По данным корреспондента издания, в Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, пусты.

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Всего в составе Черноморского флота РФ есть шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б- 268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Подлодки проекта 636 "Варшавянка" (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. При оптимальном режиме хода лодка способна пройти под водой до 400 миль, а общая дальность ее плавания достигает 7500 миль. Автономность составляет 45 дней.

Длина такой лодки составляет 73,8 метра, наибольшая ширина – 9,9 метра, а надводное водоизмещение – 2350 тонн. Для управления таким подводным кораблем необходим экипаж численностью 52 человека.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа "Варшавянка" несут крылатые ракеты типа "Калибр", применяемые по морским и наземным целям. Каждая из этих подлодок вооружена четырьмя такими ракетами.

Отметим, что в конце апреля российское Министерство обороны впервые подтвердило, что использует подлодки для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Тогда ведомство опубликовало видео, на котором видно, как ракеты "Калибр" вылетают из моря и улетают за горизонт – якобы по украинским военным целям.

Напомним при этом, что в результате попадания ракеты "Калибр" в жилую многоэтажку в Одессе 23 апреля, по словам президента Владимира Зеленского, погибли восемь человек и еще до двух десятков пострадали. Среди погибших была трехмесячная девочка, ее мать и бабушка.