В Молдавии подписали закон о запрете ретрансляции новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ

В законе появилось определение "дезинформации" и жесткие санкции из-за нее. Если факт дезинформации будет доказан, СМИ может быть лишено лицензии на семь лет.

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Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, который вступит в силу на следующей неделе после публикации. Об этом заявила в воскресенье, 19 июня, глава национального регулятора - Совета по телевидению и радио республики - Лилиана Вицу в эфире интернет-канала Rlive.

"Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в "Официальном вестнике", после чего вступит в силу. В нем появились определение "дезинформации" и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет", - сказала Вицу.

По ее словам, жесткие меры власти приняли в связи с ситуацией в Украине, добавив, что больше всего дезинформации в молдавских СМИ наблюдается в предвыборный период.

Напомним, что Офис Генерального прокурора сообщил российскому пропагандисту и журналисту о подозрении в публичных призывах к уничтожению части украинского народа и свержению конституционного строя.