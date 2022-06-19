Проблеми з моральним духом заважають військам РФ добиватися оперативних цілей, - британська розвідка

З боку російських солдатів продовжують траплятися відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами.

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За даними британської розвідки, армія РФ має значні проблеми з моральним духом, що, ймовірно, заважає окупантам досягати оперативних цілей.

Зазначається, що останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли напрямків на північ, схід та південь від Сєверодонецької "кишені", але без значних змін на лінії фронту. Бойові підрозділи з обох боків ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, зазнають змінного бойового духу.

У відомстві повідомляють, що з боку російських солдатів продовжують траплятися відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами.

Британська розвідка зазначає, що російська влада, ймовірно, намагається чинити юридичний тиск на незгодних.

Також зазначається, що причини низького морального духу Росії включають погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів, великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці.

"Багато російських персоналів всіх рангів також, ймовірно, залишаються збентеженими з приводу цілей війни. Проблеми з мораллю в російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії добиватися оперативних цілей" - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що в НАТО заявили, що із західною зброєю Україна може звільнити Донбас.