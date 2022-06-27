Президент Молдовы Майя Санду прибыла с официальным визитом в Киев

27 июня в Киев с неанонсированным визитом прибыла президент Молдовы Майя Санду. Лидер намерена встретиться в столице Украины со своим коллегой Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщила пресс-служба главы республики в Facebook.

Известно, что президент Молдовы, как предыдущие мировые лидеры, приежавшие в Украину, посетит Бородянку, Бучу и Ирпень.

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве. В течение дня глава государства посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в сообщении пресс-службы Санду.

Отметим, что в последний раз Санду была в Украине в январе 2021 года, тогда это был ее первый зарубежный визит после того, как Санду стала президентом.

Отметим, что накануне в Молдове заявили, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Хотя ранее Кишиневотказывался вводить ограничительные меры в отношении Москвы.

Власти страны изменили свою позицию после того, как Молдова получила статус кандидата в ЕС.