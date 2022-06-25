Украина поддерживает Молдову на фоне очередных угроз от России - МИД

Украина поддерживает народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, раздающихся от Российской Федерации.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД отметил, что угрозы другим государствам – это все, что осталось России после десятилетий провальной политики.

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, которые раздаются из Москвы. Угрозы другим государствам – это все, что осталось России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении", – написал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что подобные действия лишь свидетельствуют о слабости России.

Стоит отметить, представитель парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что страна поддержит санкции против России, которые ЕС намерен продлить. Он заявил, что статус кандидата в ЕС предусматривает проявление солидарности с европейскими странами, потому уверен, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС обсуждал на саммите 23 июня.

В то же время, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать. Он пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.

Напомним, в Молдове был подписан закон о запрете ретрансляции новостей и аналитических программ, а также военных фильмов Российской Федерации.