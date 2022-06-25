Україна підтримує Молдову на фоні чергових погроз від Росії - МЗС

Україна підтримує народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають від Російської Федерації.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Голова МЗС наголосив, що погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики.

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам - це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі", - написав Дмитро Кулеба.

Він додав, що такі дії лише свідчать про слабкість Росії.

Варто зазначити, речник парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що країна підтримає санкції проти Росії, які ЄС має намір продовжити. Він заявив, що статус кандидата в ЄС передбачає прояв солідарності з європейськими країнами, тому впевнений, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС обговорював на саміті 23 червня.

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він пригрозив відрізати газ Молдові і шантажував "росіянами" у Придністров’ї.

Нагадаємо, у Молдові підписали закон про заборону ретрансляції новин та аналітичних програм, а також військових фільмів Російської Федерації.