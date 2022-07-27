Зеленский уволил главу Гостомеля и назначил нового

Президент Владимир Зеленский уволил Тараса Думенко с должности начальника Гостомельской поселковой военной администрации Киевской области.

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Об этом говорится в распоряжении главы государства №137 от 27 июля. Следующим же распоряжением №138 он назначил руководить поселком Сергея Борисюка.

Напомним, что Гостомельская община была первой и до сих пор является единственной в Киевской области, где согласно закону о правовом режиме военного положения была создана военная администрация.

Соответствующий указ Зеленский подписал 21 марта, тогда же назначив начальником этой администрации Думенко. Причиной тому стало убийство поселкового головы Юрия Прилипко во время оккупации территории общины российскими войсками, которое произошло 7 марта.

Добавим, что перед этим президент решил ввести почетное звание "Город-герой Украины" и придать его, в частности, Гостомелю, который формально не является городом.

Отметим при этом, что, по сообщениям СМИ, 8 мая жители Гостомеля провели митинг, выразив недовольство деятельностью военной администрации и лично Думенко, которого обвиняли в разгильдяйстве и нежелании очищать поселок от мусора и последствий российской оккупации, а также якобы безосновательного спила 600 деревьев в местном парке.

Они также направили коллективную жалобу в органы власти, в том числе и к Зеленскому, однако предложили назначить вместо Думенко бывшего депутата Верховной Рады Виталия Куприя, несколько лет живущего в Гостомеле.

Увольнение Думенко стало вторым увольнением начальника военной администрации: первым уволенным 4 июля стал Сергей Гошко, возглавлявший созданную 30 марта Светлодарскую городскую ВА в Донецкой области. Этот город был добровольно оставлен украинскими военными в конце мая и оккупирован после этого вражескими войсками. Однако Гошко в день увольнения был переведен на должность начальника Соледарской МВА.