Ущерб Буче от войны оказался в пять раз меньше, чем для Ирпеня

Аналитический центр KSE Institute оценивает ущерб от войны для инфраструктуры города Буча в 5,2 миллиарда гривен, или 191,3 миллиона долларов.

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Как говорится в его сообщении, оценка потерь проводится на основе данных оцифровки высокоточных снимков с дронов, собранных в рамках проекта Rebuildua, инициированного SmartFarming и Vkursi Zemli. На сегодняшний день это самые точные данные оценки ущерба для города.

За время оккупации Бучи российскими войсками, продолжавшейся более месяца до 31 марта, было повреждено 2512 сооружений, из которых 301 здание было полностью или сильно разрушено.

Почти половину ущерба для инфраструктуры Бучи составляет ущерб жилищному фонду – 2,4 миллиарда, из которых ущерб от разрушения многоквартирных домов оценен в 1,6 миллиарда, а частных домов – почти в 679 миллионов гривен.

Всего в Буче разрушен и поврежден 861 частный дом, 122 многоквартирных дома, 875 хозяйственных построек, 149 таунхаусов, 202 гаража и 35 теплиц. Общая площадь пострадавших жилых домов – более 1 миллиона квадратных метров.

Ущерб, нанесенный социальной инфраструктуре города, составляет более 2 миллиардов гривен. Так, из-за войны в Буче разрушены и повреждены, в частности, 26 образовательных учреждений, 20 гостиниц и учреждений рекреации, 5 культурных и религиозных учреждений, 3 офиса и конференц-центра, а также 1 спортивное учреждение.

Наибольшая сумма ущерба среди всех поврежденных и разрушенных объектов социальной инфраструктуры нанесена коммерческим объектам – 1,8 миллиарда гривен, а объектам сферы образования – на 152,4 миллиона гривен.

Из-за разрушения объектов промышленной инфраструктуры Буча потеряла более 290 миллионов гривен. Среди 127 разрушенных и поврежденных объектов промышленности – 39 промышленных зданий, 24 хозяйственных постройки и 5 складов.

Еще 487,9 миллиона гривен ущерба Буче были нанесены в результате повреждений и разрушений инфраструктуры энергетики и жилищно-коммунальной сферы.

Напомним, что недавно в KSE сделали также аналогичный отчет об ущербе от войны и оккупации соседнего с Бучей города Ирпень. Однако тамошние разрушения оказались почти в пять раз больше.